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Боксер Лебедев поддержал бойца ММА Шлеменко перед поединком с Иличем

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Фото: РЕН ТВ
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Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев поддержал 18 августа бойца ММА Александра Шлеменко перед его поединком с сербом Александром Иличем на турнире в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Вся страна будет топить за Саню, за «Шторма». У него тоже непростой период, я знаю, что тоже опыт, возраст уже, амбиции. У него еще много помимо спорта других задач, вы видите, как он топит за здоровый образ жизни, за здоровую молодежь, и, наверное, на 95% я с ним соглашусь во всем, во всех его начинаниях», — сказал Лебедев «Известиям».

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Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые прошел по правилам ММА

17 августа Шлеменко заявил, что в бою с Иличем, который носит прозвище «Джокер», хочет избавить мир от «отрицательного героя». Он также отметил, что не рассчитывает на короткий поединок с сербом.

Днем ранее российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев в беседе с «Известиями» высоко оценил шансы россиянина Шлеменко в поединке против Илича. Он отметил, что на стороне бойца будет опыт и уральский характер, поэтому Иличу «придется откровенно тяжело».

Сам «Джокер» рассказал, что подходит к поединку против россиянина в превосходной форме, так как проводит интенсивные тренировки. Спортсмен пообещал, что будет драться в полную силу. При этом он назвал своего соперника легендой.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне с 2004 года, на счету россиянина 61 победа и 13 поражений. В активе серба 13 побед и пять поражений.

Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

В этот же день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из сербского Белграда, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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