Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армении объявлен двухдневный траур в связи со взрывом в ереванском ТЦ
Мир
На Украине остановят треть сахарных заводов из-за роста цен на газ
Мир
Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза
Мир
Канцлер Германии заявил о важности прямого общения с Россией
Мир
Страны ЕС потребовали от Турции объяснений из-за сотрудничества с Россией
Мир
В Херсоне задержали готовивших диверсии сторонников «Азова»
Мир
Генсек ООН отправится с визитом на Украину и встретится с Зеленским
Мир
В Латвии «концептуально договорились» не продлевать россиянам ВНЖ
Мир
Захарова заявила о «крестовом походе» YouTube против видеоконтента РФ
Общество
СКР расследует обстоятельства гибели российской журналистки под Донецком
Мир
Кулеба заявил о сложностях в убеждении Запада вводить новые санкции против РФ
Мир
Сухогруз Razoni с украинским зерном вошел в сирийский порт Тартус
Сюжет:

Илич рассказал о тренировках перед боем против Шлеменко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский боец смешанного стиля Александр Джокер Илич считает, что подходит к поединку против россиянина Александра Шлеменко в превосходной форме, спортсмен проводит интенсивные тренировки, рассказал он 16 августа «Известиям».

«Сейчас я в отличной форме, потому что я все время тренируюсь, это моя жизнь, и когда у меня нет матча, я тренируюсь каждый день. Когда мы готовимся к матчам, то немного специфично для конкретного бойца, форма подготовки подстраивается под каждого бойца», — сказал он журналистам.

Тренировки проходят два раза в день. В неделю за плечами Илича остаются 10–11 тренировок.

«Сегодня условия такие, что выигрывать надо или явно, или досрочно»
Российский боец Вадим Немков — о поединке за миллион, поражении Петра Яна и политических моментах в ММА

По словам бойца, зрители его боя могут ожидать все три раунда. Спортсмен пообещал, что будет драться в полную силу.

«По мере приближения матча тренировки становятся короче, но интенсивнее. Они гораздо более напряженные, короткие перерывы, зона сердца находится в высоких частотах, моделируется та часть выносливости, которая будет в матче», — поделился боец.

В активе сербского бойца 13 побед и пять поражений. Шлеменко выступает в ММА на профессиональном уровне с 2004 года. Российский спортсмен является одним из самых успешных бойцов в истории организации WBA Asia благодаря 12 одержанным победам. На его счету 61 победа и 13 поражений.

Ранее во вторник Шлеменко пообещал устроить зрелище в поединке с Иличем. 13 августа он выразил мнение, что Джокер высокий и неудобный. Преимуществом серба он назвал то, что спортсмен левша. В то же время Илич 12 августа назвал своего соперника легендой.

Бой Шлеменко и Илича пройдет в Екатеринбурге 26 августа, где состоится турнир RCC 12. РЕН ТВ проведет прямую трансляцию «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В этот же день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из сербского Белграда, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022