Илич рассказал о тренировках перед боем против Шлеменко

Сербский боец смешанного стиля Александр Джокер Илич считает, что подходит к поединку против россиянина Александра Шлеменко в превосходной форме, спортсмен проводит интенсивные тренировки, рассказал он 16 августа «Известиям».

«Сейчас я в отличной форме, потому что я все время тренируюсь, это моя жизнь, и когда у меня нет матча, я тренируюсь каждый день. Когда мы готовимся к матчам, то немного специфично для конкретного бойца, форма подготовки подстраивается под каждого бойца», — сказал он журналистам.

Тренировки проходят два раза в день. В неделю за плечами Илича остаются 10–11 тренировок.

По словам бойца, зрители его боя могут ожидать все три раунда. Спортсмен пообещал, что будет драться в полную силу.

«По мере приближения матча тренировки становятся короче, но интенсивнее. Они гораздо более напряженные, короткие перерывы, зона сердца находится в высоких частотах, моделируется та часть выносливости, которая будет в матче», — поделился боец.

В активе сербского бойца 13 побед и пять поражений. Шлеменко выступает в ММА на профессиональном уровне с 2004 года. Российский спортсмен является одним из самых успешных бойцов в истории организации WBA Asia благодаря 12 одержанным победам. На его счету 61 победа и 13 поражений.

Ранее во вторник Шлеменко пообещал устроить зрелище в поединке с Иличем. 13 августа он выразил мнение, что Джокер высокий и неудобный. Преимуществом серба он назвал то, что спортсмен левша. В то же время Илич 12 августа назвал своего соперника легендой.

Бой Шлеменко и Илича пройдет в Екатеринбурге 26 августа, где состоится турнир RCC 12. РЕН ТВ проведет прямую трансляцию «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В этот же день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из сербского Белграда, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.