Валуев выразил уверенность в победе Шлеменко над сербским Джокером

Российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев высоко оценил шансы бойца смешанного стиля Александра Шлеменко в поединке против серба Александра «Джокера» Илича. Об этом он рассказал 16 августа в беседе с «Известиями».

Как полагает Валуев, на стороне Шлеменко будет опыт и уральский характер.

«В принципе, Александру Иличу придется тяжело, откровенно тяжело. Я не буду прогнозировать, как произойдет, но глубоко убежден, что Шлеменко должен в этом бою одержать победу», — сказал он.

Ранее в этот день сербский боец рассказал, что подходит к поединку против россиянина Александра Шлеменко в превосходной форме, спортсмен проводит интенсивные тренировки. Спортсмен пообещал, что будет драться в полную силу.

Ранее во вторник Шлеменко пообещал устроить зрелище в поединке с Иличем. 13 августа он выразил мнение, что Джокер высокий и неудобный. Преимуществом серба он назвал то, что спортсмен левша. В то же время сербский спортсмен 12 августа назвал своего соперника легендой.

Шлеменко выступает в ММА на профессиональном уровне с 2004 года. Российский спортсмен является одним из самых успешных бойцов в истории организации WBA Asia благодаря 12 одержанным победам. На его счету 61 победа и 13 поражений.

Бой Шлеменко и Илича пройдет в Екатеринбурге 26 августа, где состоится турнир RCC 12. РЕН ТВ проведет прямую трансляцию «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В этот же день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из сербского Белграда, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.