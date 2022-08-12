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Сербский боец Илич назвал легендой своего соперника из России Шлеменко

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сербский боец Александр Илич по прозвищу Джокер назвал легендой своего соперника Александра Шлеменко, с которым он встретится на ринге 26 августа.

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«Это легенда. Он является иконой смешанного стиля единоборств, ради него многие следят за ММА, поэтому для меня большая честь драться с ним на этом крупнейшем турнире в России», — рассказал Илич.

По словам Джокера, он знает все о спортивной карьере соперника. Он рассказал, что когда только начал заниматься этим видом спорта, Шлеменко уже был звездой.

«У него было 80 боев. Прекрасно понимаю, что это за фигура в спорте. Опыт и тот факт, что будет выступать на родине, на его стороне», — отметил сербский боец.

Илич также добавил, что сам находится в хорошей физической форме.

«Я чувствую себя феноменально, учитывая, что месяц назад у меня был бой. Так что я практически только что продолжил подготовку и нахожусь в отличной форме», — сказал боец.

Тем временем Шлеменко продолжает активно тренироваться перед предстоящим поединком с сербом. На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий» показана отработка спортсменом в спортзале ударов ногами, руками, а также различные захваты. Боец отрабатывает удары со своим тренером.

Поединок россиянина и серба состоится 26 августа в Екатеринбурге. РЕН ТВ покажет трансляцию боя в рамках турнира RCC 12. В этот же день состоится дуэль российского единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

Зрители РЕН ТВ также увидят и прямое включение из Сербии, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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