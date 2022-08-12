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Российский боец Шлеменко провел тренировку перед боем с сербом Джокером

Появились кадры тренировки российского бойца Александра Шлеменко перед боем с сербом Джокером
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боец ММА Александр Шлеменко активно тренируется перед предстоящим поединком с сербом Александром Иличем по прозвищу Джокер. Соответствующие кадры появились 12 августа в распоряжении «Известий».

На видеозаписи видно, как российский боец тренирует разные группы мышц, чтобы быть в хорошей физической форме во время схватки.

«Смотрите мой бой в прямом эфире на канале РЕН ТВ, либо в живую на стадионе. Обещаю вам жесткую рубку», – говорит Шмеленко.

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На кадрах видно, что спортсмен отрабатывает в спортзале удары ногами, руками, а также различные захваты. Боец отрабатывает удары со своим тренером.

Поединок россиянина и серба состоится 26 августа в Екатеринбурге. РЕН ТВ покажет трансляцию боя в рамках турнира RCC 12.

Александр Шлеменко выступает в ММА на профессиональном уровне с 2004 году. Российский спортсмен является одним из самых успешных бойцов в истории организации WBA Asia благодаря 12 одержанным победам. На его счету 61 победа и 13 поражений.

Кроме боя Шлеменко и Джокера 26 августа состоится дуэль российского единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

Помимо этого, в этот день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Сербии, где состоится еще один крупный турнир – «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлузы Уэлча.

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