Бойцы Шлеменко и Илич встретились на крыше небоскреба перед турниром

Бойцы ММА Александр Шлеменко по прозвищу «Шторм» и его сербский оппонент в поединке Александр Илич во вторник, 23 августа, встретились на крыше смотровой башни в Екатеринбурге.

Они поднялись на 200 м над уровнем земли совместно с другими бойцами.

Ранее в этот же день боксеры поделились ожиданиями от предстоящего турнира. Они уверены, что болельщики увидят превосходный бой. Со своей стороны Шлеменко назвал Илича «корявым кикбоксером», который еще и левша.

Накануне Илич заявил, что россиянин Александр Шлеменко — настоящая легенда. По словам сербского спортсмена, он уважал его еще в детстве.

Боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Спортсмены провели открытые тренировки в рамках подготовки к главному бою RCC 12 «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Екатеринбурге 26 августа. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.