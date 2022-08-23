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Бойцы Шлеменко и Илич поделились ожиданиями от предстоящего поединка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Звезда российского ММА Александр Шлеменко и его сербский противник Александр Илич 26 августа встретятся в Екатеринбурге. Спортсмены 23 августа поделились ожиданиями от поединка с «Известиями».

Психологическое противостояние соперников уже началось, они встретились на смотровой площадке самой высокой башни Екатеринбурга.

«Я выше и шире, побольше Шлеменко, но он лучший в мире боец. Он в отличной форме, но и я матерый рубака», — рассказал журналистам Илич.

Он спрогнозировал, что болельщики увидят превосходный бой.

Со своей стороны Шлеменко назвал Илича «корявым кикбоксером», который еще и левша

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«Поэтому я больше из-за это переживаю, не потому что он какой-то высокий и габаритный, в моем опыте есть много бойцов, и повыше были. Меня это не заботит, главное, как прошла моя подготовка, успел ли я перестроить ее», — отметил россиянин.

Накануне Илич заявил, что россиянин Александр Шлеменко — настоящая легенда. По словам сербского спортсмена, он уважал его еще в детстве.

Боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

Вторым боем вечера станет схватка россиянина Мурата Гассиева и американца Карлуза Уэлча.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами Шлеменко и Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.

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