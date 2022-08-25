СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов

Из украинских портов выйдут пять судов, которые вывезут около 85 110 т продовольствия. Об этом стало известно из сообщения Совместного координационного центра (СКЦ) 24 августа.

Сухогруз Ascanios с 58 510 т кукурузы отправится из порта Южный в Германию, а Oris Sofi вывезет из Южного в турецкий Текирдаг 5,9 тыс. т подсолнечного масла. Как сообщается, из Одессы в Израиль выйдут суда Mohamad Y и Bellis с 11 тыс. т пшеницы и 6 тыс. т сои. Из Черноморска в турецкий город Мерсин отплывет судно Zelek Star, на котором будет доставлено 3,7 тыс. т гороха.

Отмечается, что выход судов запланирован на четверг.

Кроме того, в среду специалисты СКЦ провели досмотр девяти судов, а в четверг запланирована проверка еще шести. Объем продовольственного экспорта с Украины по состоянию на 24 августа составил 769 986 т.

23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад готовит провокацию против России, намереваясь использовать для этого судно с украинским зерном. В этой связи Захарова заявила, что Россия полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.