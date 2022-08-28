Идут на повод: регионам выделят денег на событийный туризм

Поддержку на продвижение событийных мероприятий в 2023 году получат 36 регионов, на эти цели Ростуризм направит 638 млн рублей. В Российском союзе туриндустрии оценивают, что в настоящее время событийный туризм в РФ активно развивается во всех регионах страны. Для многих городов и отдельных населенных пунктов он стал драйвером развития и способствовал созданию региональных туристических продуктов. Подробнее — в материале «Известий».

Живой туризм

Ростуризм подвел итоги федерального конкурсного отбора на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на будущий год. Поддержку получат 36 регионов на сумму 638 млн рублей, рассказала в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Всего было подано 134 заявки от 57 субъектов РФ. Победить могло только одно мероприятие от каждого региона. Максимальная сумма господдержки составляла 100 млн рублей. К участию допускались мероприятия, соответствующие ряду условий. В частности, они должны быть бесплатными для посещения, а число посетителей — составлять не меньше 10 тыс. человек. Помимо того, не менее 30% финансирования проведения мероприятия должно производиться из внебюджетных средств.

На сегодняшний день, по оценкам специалистов, самыми успешными в плане развития событийного туризма являются Санкт-Петербург и Москва. Но если не рассматривать города федерального значения, то среди регионов можно выделить Нижегородскую, Свердловскую, Ленинградскую, Ульяновскую, Кемеровскую и Самарскую области, Республику Татарстан и Башкирию. Большое количество крупных туроператоров в последнее время проявляют серьезный интерес к мероприятиям событийного туризма. Под них создают и специальные туры. К примеру, более 40 туроператоров формируют предложения на фестиваль «Великий Болгар» в Татарстане.

Идут на повод 1 Участник соревнований сшибки в доспехах на копьях (джостинг) на центральном ристалище фестиваля «Великий Болгар» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Событийный туризм прекрасно справляется с задачей привлечения туристов в малые города и села, но здесь мы сталкиваемся с проблемой: неразвитая инфраструктура и слабая гостиничная база, — отмечает президент партнерства ТИЦ, руководитель проекта «Национальный календарь событий EventsInRussia.com» (инициатива Минкультуры) Михаил Ушаков. — Однако сегодня развитию событийного туризма препятствуют недостаток информации о проведении мероприятий в регионах и плохая «упаковка».

Наиболее яркими мероприятиями последнего времени в регионах стали такие события, как «Неделя водного туризма» в Санкт-Петербурге, фестиваль «ДиноТерра» и «День сибирского купечества» в Кузбассе, Ural Music Night в Свердловской области, Baltic Rally и «Рыцарские сезоны» в Ленинградской области, «Тремоло» и «Жигулевское море» в Самарской области, «Бульвар» в Ульяновской, «Великий Болгар» в Республике Татарстан, «Териберка» в Мурманской области, «ДаньшиноFest» в Пензенской области, новогодний фестиваль TERRA ZIMA в Республике Башкортостан, «Горьковская елка» в Нижегородской области.

В Российском союзе туриндустрии отмечают активное развитие событийного туризма во всех областях страны: причем и количественное, и качественное.

— Уровень событий растет, и они из года в год становятся всё более интересными и привлекают большее число туристов, что позитивно сказывается на туристическом бизнесе, особенно в межсезонье, — отмечает президент Межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири Максим Хвостишков. — Именно загрузка туристической инфраструктуры в межсезонье является главной задачей событийного мероприятия. И именно мероприятия, реализуемые для «продления» сезона, получают поддержку от туристического бизнеса территории.

Как правило, по его словам, значимое событийное мероприятие появляется на территории после ряда «тестовых событий», которые определяют «спрос» на тематику. Ярким примером подобного процесса может служить, например, реализация на территории Иркутска проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды», на развитие которого направят 37 млн рублей из федерального бюджета. В Свердловской области победителем стал фестиваль Ural Music Night. Как рассказала и. о. завкафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Евгения Радыгина, по условиям конкурса победить могло не более одного мероприятия от каждого субъекта.

Идут на повод 2 Зрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Мировой опыт показывает, что мероприятие с грамотной концепцией способно не только усилить эмоции от посещения, но и стать самостоятельной целью визита, указывает директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская. Для развивающихся направлений это способ повысить свою привлекательность, подчеркнуть достоинства, запустить развитие отрасли гостеприимства. А для уже известных — возможность расширить границы сезона, качественно дополнить туристическое предложение.

Как сообщила директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталия Белякова, в настоящее время большинство субъектов РФ — более 60 — так или иначе оперируют некими территориальными событийными брендами. Одним из маркеров уровня развития отрасли является и шквал гастромероприятий в числе грантополучателей.

— Тематика еды — почти беспроигрышная для привлечения туристов, а потому наименее рискованная для организаторов. Это позволяет работать на массовый сегмент, — пояснила она. — Международный опыт говорит, что следующим этапом можно ожидать сращивание гастрономических и экологических событий.

Чего недостает нашему событийному туризму

Руководитель комитета по событийному туризму Российского союза туриндустрии Геннадий Шаталов полагает, что отрасли прежде всего необходимо увеличение финансовой поддержки.

— Всё же общая сумма грантовой поддержки на федеральном уровне мала, — говорит Геннадий Шаталов. — Необходимо увеличение. Только в этом году участники конкурса заявили проекты на сумму более 3 млрд. Конкурсы на гранты в области событийного туризма необходимо проводить и на уровне регионов. На данный момент количество регионов, в которых событийный туризм поддерживается финансово, немного.

По словам Максима Хвостишкова, чтобы повысить эффективность от таких мероприятий, нужно увеличивать информационный охват. Для этого нужно консолидировать усилия организаторов, органов власти, информационных ресурсов и лидеров мнений.

— При всем многообразии проводимых сейчас мероприятий полагаю целесообразным доработать нормативную базу, регламентирующую порядок отбора мероприятий для их проведения и оказания поддержки со стороны органов власти, разработать методику такого отбора, определить приоритетность тематики и наполнения содержания программ мероприятий, — говорит ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин. — Выделенные в этом году объемы финансирования из федерального бюджета на развитие событийного туризма в расчете на один регион составляют не столь значительную сумму. Возможно, количество регионов может быть скорректировано при условии увеличения объемов оказываемой поддержки. При этом ежегодный отбор может охватывать новые регионы. В целом направление событийного туризма требует в дальнейшем внимания и эффективной поддержки как со стороны федеральной и региональной власти, так и со стороны органов местного самоуправления.

Идут на повод 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Помимо традиционных для российского туризма проблем (нехватка инфраструктуры, несоответствие цены качеству, недостаток квалифицированных кадров), можно выделить специфические для этого вида сложности, тормозящие его развитие, считает старший научный сотрудник Вологодского научного центра РАН Екатерина Леонидова.

— Для развития событийного туризма актуальна потребность в повышении количества и качества хороших событийных площадок, — говорит Екатерина Леонидова. — Кроме того, зачастую российским туристам предлагаются однотипные события (например, празднование Масленицы в разных регионах страны мало чем отличается друг от друга). Также для многих регионов характерна нехватка якорных событий, способных обеспечить постоянную мотивацию посещения региона. Актуальными остаются вопросы наполнения содержательного компонента событий.

Глава Ассоциации содействия развитию внутреннего и въездного туризма Саратовской области (АССТУР) Александр Струсь уверен, что для успеха развития событийного туризма регионам «недостает грамотных продвиженцев и управленцев, которые бы душой болели за свои территории, а пока бизнес сам как может выживает и тащит эту лямку».

— Гранты и субсидии направлены на более крупные бизнесы. Если в какой-то деревне соберутся делать событийное мероприятие, даже администрация порой не готова поддержать. Были такие случаи, когда вставляли пали в колеса и всячески тормозили организацию и проведение, — сказал Александр Струсь.

Сегодня нужен грамотный подход в организации от идеи, оформления, наполнения до выбора локации и получения спонсорской поддержки, убеждена замзавкафедрой гостиничного и туристического бизнеса Казанского инновационного университета Марианна Штанчаева. В качестве примера она предлагает рассмотреть исторические фестивали с элементами реконструкции, посвященные различным периодам развития нашей страны. В Республике Татарстан с 2014 года проводится масштабное мероприятие «Великий Болгар», которое является хорошим примером развития событийного туризма на основе имеющегося культурно-исторического наследия.

Идут на повод 4 Участники международного фестиваля «Великий Болгар» Фото: ТАСС/Алеев Егор

— Суть данного фестиваля заключается в проведении средневековых боев и иных мероприятий, связанных с боевым искусством прошлого, используя территории и ресурсы Болгарского музея-заповедника, — рассказывает Марианна Штанчаева. — Гостей фестиваля кроме зрелищности боев привлекает работа выставки-ярмарки мастеров народно-прикладного искусства, фуд-корты, мастер-классы и концерты популярных фолк-этно-рок-групп. Большое подспорье — привлечение волонтеров.

Кстати, мероприятия подобной тематики проводятся также в Ульяновской области («Волжский путь»), Удмуртии («Русь дружинная»), Кировской области («Хлыновская застава») и других. Однако со слов организаторов, проведение таких фестивалей — очень затратное дело, отмечает эксперт. При отсутствии значительной поддержки от государства возникает необходимость в платных входных билетах, что существенно сокращает поток гостей. Помимо этого, фестивали проводятся 2–3 дня, что также требует решения задачи по размещению гостей.

— Проведение действительно крупных, значимых, масштабных мероприятий, фестивалей, особенно исторической направленности, требует непосредственного финансового участия государства в форме грантов, конкурсов, целевых дотаций и прочего. Одного энтузиазма организаторов недостаточно для создания качественного туристcкого продукта, — отмечает Марианна Штанчаева.