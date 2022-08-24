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Сюжет:

Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций

Посол РФ в Канаде Степанов: эти меры не окажут никакого влияния на Россию и на сограждан
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Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
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Новые санкции Канады не окажут влияния на Россию и ее граждан. Об этом заявил 24 августа посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

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«Все эти меры эфемерны, никакого влияния ни на Россию, ни на наших сограждан не окажут. И действительно, самым лучшим образом реагирования было бы относиться к этому свысока и с усмешкой», — сообщил он «России 24».

Накануне Канада расширила санкции против России. В черный список вошли еще 62 физических лица и одно оборонное предприятие. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на онлайн-саммите «Крымская платформа».

2 августа Канада включила в санкционный список еще 43 физических и 17 юридических лиц из РФ. В их число вошли военные, якобы причастные к событиям в Буче и работе оборонного сектора РФ.

14 июля Канада внесла дополнительные поправки в антироссийские ограничения, запрещающие предоставление производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

8 июля в санкционный список Канады были внесены патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Реагируя на эту новость, дипломат отметила, что ее это не удивило.

21 июня сообщалось, что правительство Канады рассматривает законопроект, который позволит конфисковать российские санкционные активы.

До этого, 28 апреля, МИД России закрыл въезд в страну некоторым гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человека. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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