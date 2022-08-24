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Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть

Мишустин: за первое полугодие уровень госдолга России снизился на треть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский бюджет успешно справляется с внешними вызовами, уровень госдолга уменьшается. Об этом заявил в среду, 24 августа, председатель правительства страны Михаил Мишустин.

«Объем государственного внешнего долга России за первое полугодие снизился на треть», — сказал Мишустин на заседании правительства, на котором в том числе рассматривались итоги исполнения бюджета за первые шесть месяцев текущего года.

По его словам, несмотря на сильнейшее внешнее давление, результаты исполнения бюджета за полгода — достойные.

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Он отметил, что доходы бюджета за это время выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 14 трлн рублей. Расходы составили чуть более 12,5 трлн рублей и сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев 2021 года.

Ранее, в июне, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но имеются и технические ограничения.

В том же месяце экономист Максим Чирков сказал «Известиям», что попытки западных стран изобразить в России нечто похожее на псевдодефолт не будут иметь последствий для страны. Он отметил, что последствия могли бы проявиться при условии дальнейших массовых заимствований на внешних рынках, но, так как вложения западных инвесторов в российский госдолг сейчас находятся под санкциями, стране ничего не угрожает.

До этого агентство Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. В Госдуме в свою очередь отметили, что данная информация служит самопиаром Запада, который хочет убедить население Евросоюза и США в эффективности антироссийских санкций.

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