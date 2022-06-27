В Госдуме объяснили заявления Запада о «дефолте» в России

Данные о якобы дефолте в России — это сплошное вранье и самопиар Запада, чтобы убедить население ЕС и США в эффективности антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

По словам политика, страны коллективного Запада собственноручно загнали себя в ситуацию, откуда нет хорошего выхода, им необходима хоть какая-то «победоносная новость».

«Пусть она будет ложью, пусть любой здравомыслящий человек будет над ней смеяться, но им жизненно важно победить Россию. Вот они и придумывают глупости вроде дефолта, который в их прочтении должен показать населению западных стран, что санкции против России сработали, и они, политики США и ЕС, молодцы. Собственно, больше ничего за этим не стоит. Сплошное вранье и дурно пахнущий самопиар. На мой взгляд, они делают огромную ошибку, скармливая своему населению такую ложь», — подчеркнул он.

Политик напомнил, что ложь всегда возвращается бумерангом и бьет сильнее, причем всегда в самый неудачный момент.

Говоря о выплатах по суверенному долгу, Нифантьев отметил, что средств у России более чем достаточно. Выплаты производятся в полном соответствии с графиком, в полном объеме, в рублях, указал депутат.

«Желающие могут открывать рублевые счета, конвертировать валюту через биржу и получать свои средства. Оплата напрямую долларами или евро заблокирована странами Запада, все претензии кредиторы могут высказать в минфин США и Европейский Центральный банк», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. «Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», — отмечалось в статье.

При этом в издании также добавили, что пока дефолт носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о якобы дефолте в России неправомерны, РФ выплатила проценты по евробондам еще в мае. По его словам, позиция Кремля широко известна, Москва анализирует ситуацию. Любые попытки использовать заблокированные Западом российские резервы будут незаконны и станут воровством, добавил Песков.

14 июня сообщалось, что два крупнейших американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России.

До этого, 10 июня, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но имеются и технические ограничения.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.