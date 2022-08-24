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Эксперт оценила серьезность слов Трасс о готовности применить ядерное оружие

Эксперт Годованюк назвала заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие безответственным
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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Заявление министра иностранных дел Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Лиз Трасс о готовности при необходимости применить ядерное оружие является частью ее предвыборной кампании. Об этом 24 августа «Известиям» сказала ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

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«Этим заявлением она позиционирует себя как жесткого лидера и обозначает свои серьезные намерения по части противостояния с Россией. Это, безусловно, находит отклик у ряда стран Восточной Европы. Хотя мы, конечно, должны понимать, что это заявление безответственно», — сказала эксперт.

Годованюк предположила, что в случае победы Трасс эта «непредсказуемость заявлений сохранится». Поэтому нет никаких серьезных перспектив по части улучшения российско-британских отношений, подчеркнула она.

«То же можно сказать и в том случае, если победит (экс-министр финансов) Риши Сунак: курс на противостояние с Россией и в целом внешняя политика — это то, где консерваторы выступают единым фронтом», — добавила эксперт.

22 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия. По его словам, обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей.

До этого, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России.

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