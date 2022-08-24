Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана этапируют в Москву для проведения следственных действий по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом в среду, 24 августа, сообщила замначальника пресс-службы столичного ГУ МВД России Екатерина Гузь.
«Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», — заявила Гузь.
Экс-мэр подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».
Известно, что за 2022 год суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.
Утром 24 августа Ройзман был задержан по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Правоохранительные органы уже провели обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее икон.
Момент задержания политика попал на видео.
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям 4 марта. Согласно поправкам, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.
Кроме того, из документа следует, что нарушение, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.