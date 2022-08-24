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Задержание экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана попало на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 24 августа оказались кадры задержания бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Ранее в этот день сообщалось, что он задержан по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Правоохранители проводят обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее.

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Известно, что в 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям 4 марта. Согласно поправкам, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Кроме того, из документа следует, что нарушение, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей.

Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» 3 марта поддержал данную инициативу. Запад, по его словам, сплотился и ведет против РФ гибридную войну, в том числе экономическо-финансовую и информационную. Появляется огромное количество фейков, в таких условиях Россия вынуждена действовать жестче и решительнее.

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