Чем дольше идет конфликт вокруг Украины, тем больше вероятность нанесения этой стране непоправимого ущерба. С таким мнением 23 августа выступил бывший советник министра обороны в администрации 45-го президента США Дональда Трампа полковник Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative.

Обозреватель отметил, что военные эксперты США считают, что конфликт в Донбассе достиг поворотной точки и его ход не удастся изменить с помощью новых поставок вооружений. Причина этому — внутренние проблемы Украины, такие как недостаточная подготовка украинских боевиков, их слабая тактика и коррупция в армии страны.

«Горькая правда заключается в том, что внедрение новых систем вооружения не изменит стратегического исхода в ситуации на Украине. Даже если бы НАТО вместе с Вашингтоном предоставили украинским войскам поток оружия и оно достигло фронта, а не исчезло бы в черной дыре украинской коррупции, подготовка и тактика, необходимые для проведения сложных наступательных операций, у 700 тыс. человек украинской армии нет», — отметил Макгрегор.

Он также обратил внимание на то, что новые поставки вооружений не предотвратят успехов Москвы в спецоперации по защите Донбасса и выразил опасение, что она, наоборот, может вынудить Россию усилить противодействие киевскому режиму, дополняет «Газета.Ru». При этом западные страны не будут готовы к такому развитию событий, в отличие от России, способной быстро мобилизовать любые необходимые для защиты Донбасса ресурсы.

Конфронтация Запада с Москвой и расширение НАТО на восток, начатые в 1990-х годах администрацией бывшего президента США Билла Клинтона, также являются ошибкой, так как привела к отказу России от попыток укрепить связи с западными странами и вместо этого развивать партнерство с Китаем, замечает военный.

Путь, которым Запад ведет Украину, является для нее пагубным и может иметь для нее катастрофические последствия, предупреждает Макгрегор.

«В лучшем случае [эта стратегия] приведет к превращению Украины в усохшее, не имеющее выхода к морю государство между рекой Днепр и польской границей... Чем дольше длится конфликт с Россией, тем больше вероятность того, что ущерб украинскому обществу и армии будет непоправимым», — заключил эксперт.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга после саммита «Крымская платформа», посвященного поиску путей «возвращения Крыма в состав Украины», сообщил о том, что Киев не готов к прекращению огня и стабилизации ситуации в Донбассе.

19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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