Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом

Уменьшения смога от лесных пожаров стоит ожидать в Московском регионе с четверга-пятницы, когда ветер поменяет направление, рассказал в среду, 24 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду ветер будет еще юго-восточным, а затем он изменит направление, станет более южным. В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе, начиная с четверга-пятницы, так как Рязанская область находится как раз на юго-востоке», — рассказал он ТАСС.

Метеоролог добавил что сложившаяся ситуация опасности не представляет, так как концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена ни разу. Превышений, подобным тех, что были в 2010 году, нет, хотя запах может доставлять дискомфорт. При этом действительно проблемной для горожан может стать жара, отметил специалист.

«В среду, четверг прогнозируется 30–33 градуса. Это очень впечатляюще. Начиная с пятницы жара совсем немного спадет, ожидается 26–29 градусов, а в воскресенье — вновь до 30 градусов», — предупредил Вильфанд.

Он уточнил, что особых перемен в погоде не стоит ожидать даже в начале следующей недели.

В метеобюро Москвы 23 августа сообщили, что этот день стал самым жарким днем месяца в столице. Самым жарким днем летнего сезона 2022 года пока остается 11 июля. Температура воздуха составила +32,2 градуса.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа.