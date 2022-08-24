В КНР объяснили провал западного нарратива на примере ситуации вокруг Украины

Страны Запада во главе с Соединенными Штатами Америки сфабриковали провальный нарратив о «справедливости против зла» и увлеклись историями о победе «слабого над сильным» в рамках противостояния великим державам. В эпоху глобализации подобная риторика поставила под угрозу архитектуру глобальной безопасности — такими выводами в среду, 24 августа, поделились журналисты китайской газеты Global Times.

Описанный геополитический феномен эксперты рассмотрели через призму конфликта вокруг Украины. Согласно сценарию, который активно продвигается западными государствами, инициаторы конфликта выступают в роли олицетворения справедливости и блюстителей мира. Однако со стороны картина, которую рисует Запад, на фоне военной помощи киевскому режиму в виде ракетных установок, вертолетов, тактических машин и ракет выглядит абсурдно. Как подчеркнули авторы материала, украинская сторона получила в том числе дешевые похвалы и поощрения от иностранных политиков, но только не гарантии безопасности.

«США и Запад установили цену за каждую помощь Украине ценой постоянного превращения обширных черноземов страны в испытательный полигон для американского и западного оружия и в мясорубку для ослабления России. Более того, они также хотят воспроизвести подобную акцию в других частях света, создавая региональные кризисы во имя «мира», — отмечается в публикации.

По мнению китайских журналистов, просчетом в западной стратегии стал недостаточный учет современных реалий, а именно — контекста взаимозависимости, который связывает всех участников политической арены. В этой связи расширение сферы национальной безопасности того или иного государства до чужих границ светит неразумными перспективами, что четко прослеживается на примере российской спецоперации по защите Донбасса.

Подтверждает утверждение реакция мирового сообщества на последствия кризиса вокруг Украины: так, в материалах западных СМИ всё чаще стало встречаться определение «неожиданный» в описаниях спецоперации. Его использование обосновано тем фактом, что геополитическая проблема не ограничилась военным сектором и пролонгировалась на полях дипломатии, энергетики и финансов. Как указали авторы материала, описанное настроение западного медиапространства свидетельствует о невозможности установить контроль над «пламенем» конфликта с момента его разжигания.

Как уточнили журналисты, стороны, втянутые в глобальный кризис, перенаправили свою стратегию с расчетов, как «выиграть намного больше», на расчеты, как «проиграть намного меньше». Однако описанное положение вещей, в том числе снижение курса евро вплоть до 20-летнего минимума и рост инфляции в Европе в результате американских санкций, не отменяет заинтересованности в продолжении конфликта, о чем свидетельствует содержание сообщений иностранной прессы и акцент на проблеме угасания заинтересованности в украинской тематике. Так, британская The Telegraph обратила внимание на снижение вовлеченности государств Запада в поддержку Киева в пользу проблем, обусловленных сокращением потребления газа и ростом цен. Американский журнал The American Conservative охарактеризовал кризис на Украине и в Донбассе как модный американский тренд, который в перспективе сменится новым. Французское издание Le Figaro, в свою очередь, привело статические данные, согласно которым количество упоминаний Украины в социальных сетях снизилось с 18 млн до 354 тыс.

Ранее, 16 августа, президент России Владимир Путин назвал целенаправленным подрыв европейской системы безопасности странами коллективного Запада. Обозначенные страны в целях укрепления гегемонии уготовили народу Украины судьбу «пушечного мяса», однако данной инициативе противостоят реалии в виде краха однополярного мироустройства, указал российский лидер.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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