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В США предрекли скорое прекращение поддержки Украины

The American Conservative: американцы скоро забудут об Украине
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Поддержка Украины стала для американцев лишь модным трендом, на замену которому скоро придет новый. Такое мнение 8 августа выразил профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер в статье для журнала The American Conservative.

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«COVID-19 всё еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. По всей вероятности, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт завершится», — предположил он.

По мнению автора, в американском обществе наблюдается тенденция, когда одна актуальная повестка» затмевает все остальные и превращается на короткое время в главную и единственную проблему.

«В какой-то степени это угроза для нации. «Актуальная повестка» искусственно возвышает одну проблему над всеми остальными, что как бы оправдывает бездействие по другим вопросам, которые на самом деле могут быть куда более срочными», — подчеркнул Эллвангер.

При этом популярность «актуальной повестки» вовсе не означает, что американцам на самом деле есть дело до Украины, отметил эксперт. По его мнению, далеко не каждый гражданин США, поддерживающий Украину, сможет найти эту страну на карте.

Эллвангер уверен, что украинский кризис для многих американцев стал важнее проблем безопасности на американо-мексиканской границе. Ведь пока на повестке дня первое, второе можно игнорировать, заключил профессор.

1 июля газета Politico написала, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

22 июня французское издание Le Figaro написало об ослабевании интереса народа к теме об Украине. Число упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 млн до 345 тыс.

11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о затяжном характере конфликта вокруг Украины и призвал участников альянса не прекращать поддержку Киева, несмотря на тяжелые обстоятельства.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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