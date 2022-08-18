The Telegraph предрек потерю Западом интереса к Киеву через три месяца
Страны Запада через три месяца могут потерять интерес к поддержке Киева из-за собственных внутриэкономических проблем. Соответствующее мнение 17 августа высказал колумнист Ричард Кемп в газете Telegraph.
По его словам, сейчас западные страны сосредоточены на решении проблем, вызванных сокращением потребления газа и ростом цен, больше, чем на решении проблем с оружием для ВСУ.
Журналист отметил, что европейские страны вынуждены пересмотреть свою приверженность и к жестким антироссийским санкциям, которые, как оказалось, не принесли ожидаемого ЕС результата.
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