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Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины

Spectator: к власти в ЕС могут прийти пророссийские политики из-за неуступчивости Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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К власти в западных странах могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о ситуации на Украине. Соответствующее мнение 15 августа высказал чешский писатель Йозеф Буска в статье для Spectator.

«Правительства столкнутся с растущим давлением с целью «нормализации» отношений с Россией. На смену сопротивляющимся могут прийти прокремлевские политики», — отметил он.

Писатель уточнил, что этот сценарий возможен, если «российская пропаганда сможет представить украинцев поджигателями боевых действий, саботирующими мирные усилия Кремля».

Буска предположил, что боевые действия на украинской территории могут не завершится до зимы. С наступлением холодов жители Европы почувствуют отчаяние на фоне высоких цен на энергоресурсы. Тогда, уточнил автор статьи, и начнется главная «битва за Украину».

Между тем, Киев не выстоит без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада.

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