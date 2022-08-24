В ДНР начали новый этап реконструкции мемориала Саур-Могила

В Донецкой Народной Республике (ДНР) начали новый этап восстановления мемориального комплекса Саур-Могила, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны. 23 августа «Известия» опубликовали видео восстановления памятника.

На кадрах видна работа художников-реставраторов, электриков, строителей и специальной техники по ремонту мемориала и прилегающей территории, а также общее состояние памятника в данный момент.

Комплекс Саур-Могила является одним из знаковых памятников в ДНР и посвящен боям за высоту, на которой находится, произошедшим в 1943 году. Мемориал в память об этих событиях был открыт в 1967 году.

О реконструкции комплекса Саур-Могила 1 июля объявило Министерство обороны России. Мемориал сильно пострадал под обстрелами со стороны украинских националистов в 2014 году. Завершение проекта реконструкции намечено на 26 августа 2022 года.

В начале мая корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, как солдаты Вооруженных сил РФ не без помощи местных жителей восстановили военные мемориалы на освобожденной территории Украины. От местных властей средств на это не поступало. Их нет не только на восстановление памятников, но и на обычную жизнь — пенсии и пособия людям давно не платили.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ДНР и Луганской Народной Республики, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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