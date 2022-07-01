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Военные строители реконструируют мемориал Саур-могила в ДНР
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Военные строители реконструируют мемориал Саур-могила в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ проведут масштабную реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пятницу, 1 июля, в российском военном ведомстве.

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«На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы. Выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы, приступили к восстановлению пилонов Аллеи Славы: «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам». Также будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону», — рассказали в Минобороны.

Там напомнили, что мемориал сильно пострадал под обстрелами со стороны украинских националистов в 2014 году. На ростовском заводе реконструируют пилон, который сильнее всего разрушили обстрелы. Уже готов проект усиления старого сложного фундамента стелы: 36-метровый монумент с установкой закладных деталей будет облицован гранитом, от этого нагрузка увеличивается.

Стелу планируют смонтировать к 15 июля. Все материалы завезены. Завершение проекта реконструкции намечено на 26 августа 2022 года, спустя три месяца с момента начала восстановительных работ.

Саур-Могила — знаковое место в ДНР. Памятник расположен рядом с республиканским центром, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.

В начале мая корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, как солдаты Вооруженных сил РФ не без помощи местных жителей восстановили военные мемориалы на освобожденной территории Украины. От местных властей средств на это не поступало. Их нет не только на восстановление памятников, но и на обычную жизнь — пенсии и пособия людям давно не платили.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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