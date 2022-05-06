Корреспондент «Известий» показал восстановление военных мемориалов на освобожденной территории

Солдаты Вооруженных сил РФ не без помощи местных жителей восстановили военные мемориалы на освобожденной территории Украины. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Впервые за восемь лет над этим мемориалом будет развеваться на 9 Мая Знамя Победы. Это не просто памятник, здесь на плитах выбиты фамилии целых семей. Вот, например, семья Родионовых, семь человек ушли на фронт и не вернулись. А это семья Химченко, отец и пятеро сыновей, тоже ушли защищать эту землю. Русские фамилии, украинские, плечом к плечу эти люди воевали, освобождали эту землю. Так же, как плечом к плечу сейчас наши солдаты и местные жители восстанавливают этот мемориал», – прокомментировал ситуацию журналист.

Жители села отметили, что от местных властей средств не поступало и не поступает не только на восстановление памятников, но и на обычную жизнь – пенсии и пособия не платят.

«После 2014 года сюда приходили только любители, со страхом, вот вышел, зашел, цветы положи», – сказал один из жителей.

В селе находится дом культуры, на стене которого развешаны школьные грамоты, некоторые из них – за участие в патриотической акции ко Дню Победы. Однако в тексте Великая Отечественная война заменена на Вторую мировую и даты – 1939–1945.

91-летняя Анна Леонидовна вспомнила, как ее десятилетнюю в 1941 году чуть не угнали в Германию. Укрыл девочку родной дядя, который после погиб на фронте. Его фамилию выбили на постаменте.

«Это наш праздник, всех наших, кто защищал и ждал Победы! Ну как вычеркнуть его?» – недоумевает пенсионерка.

Военные РФ доставили в населенный пункт краску для обелиска, георгиевские ленты и, главное, пакеты с продуктами. В первую очередь их раздали пожилым и многодетным.

23 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как солдаты Центрального военного округа (ЦВО) восстанавливают в ЛНР советский памятник воинам-освободителям Великой Отечественной войны. Тогда он сказал, что военные с кистями, краской, шпателям занимаются восстановлением разваливающегося мемориала воинам-освободителям Великой Отечественной войны.

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что 9 мая в городе пройдет акция «Бессмертный полк». Калачева также отметила, что мариупольцы очень ждут это мероприятие.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.