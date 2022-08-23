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Павшие солдаты: в Риге сносят памятник советским воинам-освободителям

Власти Латвии пригрозили выслать из страны мешающих демонтажу монумента
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: Соцсети
23 августа в Риге начали сносить памятник освободителям города в парке Победы. Это стало возможным после того, как Латвия остановила действие пункта соглашения с Россией об охране монументов, посвященных советским воинам. Многие местные жители вышли на протестные акции. Что происходит в латвийской столице на фоне демонтажа памятника — в фотогалерее «Известий»
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: Соцсети
Мемориал на левом берегу Даугавы открыли спустя 40 лет после окончания войны — в 1985-м. Над ним работали латвийские скульпторы и художники. Первые предложения о сносе памятника стали появляться почти сразу после распада СССР
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: РИА Новости/Стрингер
Ситуация обострилась после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В мае 2022-го сейм Латвии аннулировал статью латвийско-российского договора об обеспечении сохранности монументов, а затем принял решение демонтировать памятник
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: РИА Новости/Стрингер
Жители Риги с мая неоднократно выходили на несанкционированные митинги против сноса мемориала, но полицейские их разгоняли. 23 августа глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич заявил, что несогласных иностранцев вышлют из страны, если уличат в незаконных действиях во время демонтажа
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: РИА Новости/Стрингер
Подготовка к работам началась накануне, 22 августа. В этот день в парк пришло около 50 протестующих. Они вели себя мирно и показывали документы при необходимости, но полиция всё же задержала не менее шести человек
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: Соцсети
Перед демонтажем полицейские оцепили территорию. Журналисты рассказали, что им запрещают общаться со строителями и выдворяют даже с неогороженной зоны парка. По всему периметру установили высокий забор
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: Соцсети
Власти города сообщили, что взрывчатка при сносе не понадобится, но призвали жителей не приближаться к монументу. Автомобилистов попросили убрать свои машины с территории
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: РИА Новости/Стрингер
Пока работают строители и тракторы, движение для пешеходов и транспорта в парке перекроют. Его возобновят 12 сентября. У памятника будут дежурить сотрудники государственной и муниципальной полиции
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: Соцсети
В парк с антироссийскими лозунгами и флагами Латвии пришли и сторонники сноса памятника. С 23 июня монумент признается в стране объектом, «прославляющим советский и нацистский режимы»
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: Соцсети
Москва предлагала Риге забрать памятник освободителям города, но латвийская сторона отказала. Местный Музей оккупации тоже не стал его принимать. После сноса памятник решено разобрать и утилизировать
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Протесты и снос памятника советским воинам в Риге
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Всего правительство Латвии планирует снести 69 советских военных мемориалов по всей стране. Список составили художники, искусствоведы и специалисты по культурному наследию
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