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Обстрел Донецка. Главное

Глава ДНР Пушилин заявил об использовании снарядов натовского калибра при обстреле ВСУ Донецка
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) во вторник, 23 августа, нанесли удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы зафиксированы в нескольких районах города.

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Как пояснил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, при обстреле Донецка использовались снаряды натовского калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.

«Используются снаряды 155-го калибра, натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. В целом считаю, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание», — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Удары ВСУ по жилым кварталам и центру Донецка

Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что обстрелы ВСУ были зафиксированы в двух районах города — Ворошиловском и Калининском. Позднее он добавил, что под ударом находится и центр Донецка, в том числе ведется обстрел в районе торгового центра Green Plaza.

По словам мэра, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.

Местная жительница рассказала «Известиям», что в центре Донецка упали две ракеты. По ее словам первый прилет пришелся на Республиканскую улицу, взрывной волной выбило стекла квартир и автомобилей. Также ВСУ обстреляли площадь Конституции в центре города.

Военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин стал очевидцем удара украинских боевиков по центру Донецка.

Ракета, звук от разрыва которой слышен на видео, прилетела в центр города, взрывной волной повредив здания и автомобили.

«Только что, буквально несколько минут назад», — сказал журналист.

Кроме того, представитель экстренных служб ДНР сообщил, что были зафиксированы удары по гостинице «Централь» и району министерства внутренних дел.

Обстрел здания администрации главы ДНР

Как сообщило Донецкое агентство новостей, снаряды попали в фасад здания администрации Пушилина. В результате пострадали правое крыло и верхний этаж, в здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций.

Военкор телеканала «Известия» Александр Сафиулин заявил, что боевики попали в здание несколько раз прямой наводкой. По предварительным данным, было выпущено пять снарядов.

Последствия обстрела Донецка

По последним данным, в результате обстрелов ВСУ Донецка погибли три человека.

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Как рассказал Алексей Кулемзин, в своем автомобиле по улице Челюскинцев погиб мужчина 1971 года рождения, еще один мужчина 2004 года рождения скончался в результате удара по проспекту Дзержинского. Третьей жертвой обстрелов стал 25-летний мужчина — он погиб при обстреле Ворошиловского района.

Также шесть человек получили ранения.

Кроме того, обстрелом артиллерии также повреждена гостиница Центральная по улице Артёма, а также жилые дома и автомобили.

Военкор «Известий» Трушнин также показал последствия обстрела центра Донецка. По его словам, он длился около 20 минут. На кадрах видны поврежденные от обломков зданий автомобили.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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