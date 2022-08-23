В Донецке зафиксирован удар ВСУ в районе здания МВД

В Донецке зафиксирован удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе министерства внутренних дел. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил представитель экстренных служб Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Зафиксированы удары по гостинице «Централь», району министерства внутренних дел, площади Конституции и улице 50 лет СССР», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о нанесении украинскими войсками ударов по жилым кварталам города. Он добавил, что под обстрелом находится центр Донецка, обстрелы в том числе ведутся в районе торгового центра Green Plaza.

По словам мэра, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Позднее Кулемзин написал в Telegram-канале, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб молодой человек 2004 года рождения. Позже стало известно еще о двух погибших.

Кроме того, повреждено здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Как сообщило Донецкое агентство новостей, снаряды попали в фасад. Также пострадали правое крыло и верхний этаж, после чего в здании начался пожар.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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