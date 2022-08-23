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В Донецке зафиксировали прямое попадание снаряда ВСУ в многоквартирный дом

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы, зафиксировано прямое попадание в дом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы зафиксированы в двух районах, сообщил во вторник, 23 августа, мэр города Алексей Кулемзин.

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«Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Позднее он добавил, что под обстрелом находится центр Донецка, обстрелы в том числе ведутся в районе торгового центра Green Plaza.

По словам мэра, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.

Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.

Накануне представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ночью украинские подразделения обстреляли территорию республики с использованием боеприпасов НАТО. Десять снарядов натовского калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка.

20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 украинских военнослужащих покинули позиции из-за больших потерь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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