Три человека погибли во вторник, 23 августа, в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он стал третьей жертвой обстрелов. Прежде мэр города сообщил, что в своем автомобиле по улице Челюскинцев погиб мужчина 1971 года рождения. Еще один мужчина 2004 года рождения скончался в результате удара по проспекту Дзержинского. Шесть человек получили ранения.

Обстрелом артиллерии также повреждены гостиница Центральная по улице Артёма и здание администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР), где возник пожар. Кроме того, при обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району городу разбиты жилые дома и автомобили.

Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, накануне сообщалось, что ночью украинские подразделения обстреляли Донецк с использованием боеприпасов НАТО. Десять снарядов натовского калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому и Ленинскому районам.

Ранее, 20 августа, стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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