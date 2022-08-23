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В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Нынешняя засуха в Европе может оказаться самой серьезной за последние 500 лет. Об этом 23 августа заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии.

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«Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона», — сказал он на брифинге.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что урожай фруктов и овощей у французских фермеров в текущем году сократился практически на 35% из-за очень засушливой погоды.

9 августа стало известно, что испанские фермеры опасаются роста цен на продовольствие из-за одной из самых сильных за последнее десятилетие засух.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды.

18 июля в Евросоюзе заявили о нависшей угрозе засухи на почти половине ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай. Там указали, что угроза снижения урожая этим летом фиксируется во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.

До этого, 23 июня, зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.

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