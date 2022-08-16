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Фермеры во Франции потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи

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Фото: Global Look Press/Heiko Rebsch
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Урожай фруктов и овощей у французских фермеров в текущем году сократился практически на 35% из-за очень засушливой погоды. Об этом 16 августа заявил президент французской Национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе во время эфира на радиостанции Franceinfo.

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«Урожаю нанесен ущерб. На данный момент мы оцениваем его в 25–35%... Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов», — рассказал он.

Рушассе также добавил, что правительству необходимо организовать программы господдержки для фермеров, так как без них Франция будет вынуждена импортировать все фрукты и овощи из других стран.

«Если завтра мы все еще хотим иметь французское производство, нам придется прийти на помощь производителям, чтобы мы могли продолжать поставлять французским потребителям продукты французского происхождения, которые они требуют», — резюмировал президент ассоциации.

Ранее, 12 августа, лесные пожары во Франции возле города Бордо, начавшиеся из-за сильной засухи, сравнили с апокалипсисом. Сообщается, что на борьбу с пламенем были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы.

Как напоминает «Газета.Ru», в июле более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи. Министр комплексных экологических преобразований Франции Кристоф Бешу рассказывал, что власти организовали поставки питьевой воды в пострадавшие регионы на грузовиках.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды. 9 августа стало известно, что испанские фермеры опасаются роста цен на продовольствие из-за одной из самых сильных за последнее десятилетие засух.

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