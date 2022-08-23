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В Германии раскритиковали Шольца после его слов о Путине

Читатели газеты Die Welt раскритиковали Шольца после его слов о Путине
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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» разоблачило стратегию президента России Владимира Путина, вызвало критику у читателей газеты Die Welt. В своих комментариях 23 августа немцы посмеялись над тем, что Шольц заговорил о важности развития зеленого водорода по причине того, чтобы «не попасть в ловушку российского лидера».

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«Если бы мы мыслили чисто материалистически, то нам пришлось бы держать кулачки за Путина», — написал пользователь Dombacher M.

«Почему мы отправляем Олафа Шольца в Канаду? Самое позднее на следующий день он уже забыл о том, что обсуждалось!» — пошутил Tim S.

«Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл», — резюмировали читатели.

Еще один подписчик отметил, что разговор о зеленом водороде нужен Шольцу для того, чтобы попытаться отвлечь внимание от реальной ситуации с энергетикой в стране.

Накануне канцлер ФРГ, находящийся с визитом в Канаде, заявил, что он собирается договориться о поставках в Германию «важного сырья» вместо российского. Шольц также добавил, что Германия хочет особенно тесно взаимодействовать с Канадой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода и намерена подписать соглашение о тесной кооперации в данной области.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции с Шольцем 22 августа заявил, что Европа продолжит зависеть год или два от российских нефти и газа. Тогда как Шольц отметил, что кооперация с Канадой очень важны для Европы на фоне продолжающейся спецоперации России по защите Донбасса.

17 августа агентство Bloomberg указало, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. Сотрудники агентства после анализа данных пришли к выводу, что при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

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