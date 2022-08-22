Премьер-министр Канады указал на зависимость ЕС от нефти и газа из России

Европа продолжит зависеть год или два от российских нефти и газа. Об этом 22 августа заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, транслировавшейся в эфире телеканала CTV.

«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», — сказал он.

В свою очередь, Шольц отметил, что кооперация с Канадой очень важны для Европы на фоне продолжающейся спецоперации России по защите Донбасса.

Ранее в понедельник немецкий канцлер прибыл в Монреаль. Во время визита в Канаду он собирается договориться о поставках в Германию «важного сырья» вместо российского.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.