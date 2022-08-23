Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал документ о гарантиях безопасности для Украины

Первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины появится к концу августа. Об этом глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил после встречи с советниками глав и правительств Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Эстонии.

«До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном (Андерс, бывший генсек НАТО и экс-советник президента Украины. — Ред.)», — цитирует Ермака RT.

Он отметил, что Киев постоянно говорит о гарантиях безопасности со всеми партнерами, которые показывают заинтересованность в этом вопросе, сообщается на сайте kp.ru. Также глава офиса украинского лидера добавил, что ознакомился с текстом документа, сообщает телеканал «360».

Накануне Ермак сообщил о начале работы Украины и семи стран Европы в новом формате, который получил название «Киевская инициатива». Главная задача — усиление координации указанных стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности.

8 июля Зеленский заявил, что считает лучшей гарантией безопасности страны ее вступление в НАТО, передает НСН.

7 июля советник руководителя офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что западные страны могут предоставить Киеву некоторые гарантии безопасности после урегулирования ситуации на Украине. Они будут касаться исключительно поставок вооружений и финансовой поддержки.

Ранее, 29 июня, Зеленский в ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде призвал альянс дать Киеву гарантии безопасности, а также усилить финансовую и военную помощь. Он отметил, что архитектура европейской безопасности до настоящего времени не сталкивалась с ситуацией, в которой находится Украина, чем обусловлено отсутствие четкого механизма реагирования. В то же время он сравнил политику НАТО по вступлению новых членов в альянс со старыми турникетами киевского метро, которые открыты до тех пор, пока к ним не подойдешь, а после этого «закрываются, пока не заплатишь».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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