На западе Мексики застрелили журналиста и владельца газеты

В западном мексиканском штате Герреро убили из огнестрельного оружия журналиста, владельца газеты La Realidad и обозревателя местных печатных СМИ Фредида Романа у дома в Чильпансинго-де-лос-Браво. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщило издание Once Noticias Digital.

По информации в публикации, как только журналист сел в машину, подошел неизвестный и выстрелил в водительское окно.

О мотивах убийства не сообщается. Как отмечает Portalfronterizo, генпрокуратура штата начала расследование по факту произошедшего.

Добавляется, что за 2022 год в Мексике было убито 15 журналистов.

17 августа в мексиканском муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США обнаружили тело пропавшего независимого журналиста Хуана Архона Лопеса. Он вел собственную страницу в социальных сетях «A que le temes» (с исп. — «Чего ты боишься»), где писал о криминале и работе местных органов власти.

Ранее, 8 августа, в Мексике задержали подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса. Преступление произошло 3 августа в Сан-Луис-де-ла-Пас. В семейном баре Эрнесто Мендеса были застрелены четыре человека, еще один пострадал. Выживший мужчина с ранением в шею находится в критическом состоянии в больнице.

6 мая в городе Кульякан на северо-западе Мексики неизвестными лицами был убит журналист Луис Энрике Рамирес Рамос. Мексиканское правительство осудило произошедшее, отметив, что будут усилены меры безопасности для журналистов.

В марте в мексиканском штате Мичоакан был застрелен директор местной газеты «Монитор Мичоакан» Армандо Линарес Лопес. По данным СМИ, Линарес неоднократно жаловался на угрозы в его адрес после опубликованного им журналистского расследования.