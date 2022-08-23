Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Политика
Запорожье и Херсон обретут правовой статус в ближайшие месяцы
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине
Экономика
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Призыв Кличко вернуть железный занавес между РФ и ЕС возмутил читателей Bild
Экономика
Расчетная цена газа преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр
Мир
Украинские боевики описали бои с российскими военными как ад
Мир
В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды

На западе Мексики застрелили журналиста и владельца газеты

0
Фото: REUTERS/Lenin Ocampo Torres
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В западном мексиканском штате Герреро убили из огнестрельного оружия журналиста, владельца газеты La Realidad и обозревателя местных печатных СМИ Фредида Романа у дома в Чильпансинго-де-лос-Браво. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщило издание Once Noticias Digital.

Долгий выстрел: власти Мексики намерены засудить американских оружейников
В стране стремительно растет количество убийств

По информации в публикации, как только журналист сел в машину, подошел неизвестный и выстрелил в водительское окно.

О мотивах убийства не сообщается. Как отмечает Portalfronterizo, генпрокуратура штата начала расследование по факту произошедшего.

Добавляется, что за 2022 год в Мексике было убито 15 журналистов.

17 августа в мексиканском муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США обнаружили тело пропавшего независимого журналиста Хуана Архона Лопеса. Он вел собственную страницу в социальных сетях «A que le temes» (с исп. — «Чего ты боишься»), где писал о криминале и работе местных органов власти.

Ранее, 8 августа, в Мексике задержали подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса. Преступление произошло 3 августа в Сан-Луис-де-ла-Пас. В семейном баре Эрнесто Мендеса были застрелены четыре человека, еще один пострадал. Выживший мужчина с ранением в шею находится в критическом состоянии в больнице.

6 мая в городе Кульякан на северо-западе Мексики неизвестными лицами был убит журналист Луис Энрике Рамирес Рамос. Мексиканское правительство осудило произошедшее, отметив, что будут усилены меры безопасности для журналистов.

В марте в мексиканском штате Мичоакан был застрелен директор местной газеты «Монитор Мичоакан» Армандо Линарес Лопес. По данным СМИ, Линарес неоднократно жаловался на угрозы в его адрес после опубликованного им журналистского расследования.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022