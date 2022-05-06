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Журналист стал жертвой покушения на северо-западе Мексики

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Полиция
Фото: REUTERS/Daniel Becerril
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В городе Кульякан на северо-западе Мексики неизвестными лицами был убит журналист Луис Энрике Рамирес Рамос. С таким заявлением в Twitter 6 мая выступил официальный представитель администрации президента Мексики Хесус Рамирес.

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«Правительство Мексики осуждает убийство журналиста Луиса Энрике Рамиреса в Кульякане, штат Синалоа. Мы будем работать вместе с региональными и муниципальными властями, чтобы установить обстоятельства этого дела. Мы усилим меры безопасности для журналистов», — говорится в публикации.

16 марта 2022 года в мексиканском штате Мичоакан был застрелен директор местной газеты «Монитор Мичоакан» Армандо Линарес Лопес. По данным СМИ, Линарес неоднократно жаловался на угрозы в его адрес после опубликованного им журналистского расследования.

24 января сообщалось, что мексиканская журналистка Лурдес Мальдонадо, объявившая о том, что она выиграла иск против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния, застрелена рядом с домом в Тихуане. Отмечалось, что девушка работала на компанию бывшего губернатора штата Хайме Бонильи Вальдеса. Кроме того, Мальдонадо подавала иск против бывшего генпрокурора штата Гильермо Руиса Эрнандеса, адвоката Вальдеса, в связи с предполагаемым злоупотреблением властью и другими преступлениями.

В ноябре прошлого года в больнице на западе Мексики скончался фотокорреспондент Альфредо Кардосо после огнестрельных ранений. Журналист умер через два дня после того, как его нашли на городской улице с огнестрельными ранениями в городе штата Герерро.

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