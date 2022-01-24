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В Мексике застрелили выигравшую иск против экс-губернатора журналистку

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Мексиканская журналистка Лурдес Мальдонадо, объявившая о том, что она выиграла иск против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния, застрелена рядом с домом в Тихуане. Об этом 24 января сообщило местное издание El Sol de Tijuana.

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По предварительным данным, когда журналистка подъехала к своему дому на автомобиле, на нее было совершено вооруженное нападение. Вероятно, женщине выстрелили в голову.

Отмечается, что на минувшей неделе Мальдонадо сообщила о выигрыше девятилетней судебной тяжбы трудового иска против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса, на компанию которого — Primer Sistema de Noticias (PSN) — она работала. Кроме того, Мальдонадо подавала иск против бывшего генпрокурора штата Гильермо Руиса Эрнандеса, адвоката Вальдеса, в связи с предполагаемым злоупотреблением властью и другими преступлениями.

Как напомнило издание, в 2019 году журналистка на пресс-конференции президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сообщила о своем деле против Вальдеса и заявила, что опасается за свою жизнь. С 2021 года она находилась под защитой федерального правительства.

Мальдонадо стала уже вторым журналистом, убитым в штате Нижняя Калифорния за последнюю неделю. Ранее на пороге своего дома в Тихуане был застрелен журналист криминальной хроники Маргарито Мартинес. Он сотрудничал с местными и международными изданиями как автор и фотограф, специализируясь на теме преступности в регионе.

До этого, 1 ноября, сообщалось, что в больнице на западе Мексики скончался фотокорреспондент Альфредо Кардосо. Отмечалось, что журналист умер через два дня после того, как его нашли на городской улице с огнестрельными ранениями в городе штата Герерро.

В 2021 году в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира.

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