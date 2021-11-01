Журналист скончался от огнестрельных ранений на западе Мексики

В больнице на западе Мексики скончался фотокорреспондент Альфредо Кардосо после огнестрельных ранений. Об этом сообщил 1 ноября телеканал ABC News.

Отмечается, что журналист умер через два дня после того, как его нашли на городской улице с огнестрельными ранениями в городе штата Герерро в пятницу, 29 октября.

«Фотокорреспондент Альфредо Кардозо скончался в больнице в воскресенье через два дня после выстрела в Акапулько», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, вооруженные люди похитили фотокорреспондента местного новостного портала из его дома в пятницу вечером. Позднее в тот день его нашли на улице с огнестрельными ранениями.

Убийство журналиста Кардосо — второе за несколько дней на территории Мексики и девятое с начала года. В четверг в юго-восточном штате Чиапас в своем доме был застрелен известный журналист Фреди Лопес Аревало.

По данным Комитета защиты журналистов, Мексика возглавляет рейтинг безнаказанности в западном полушарии.

По данным на начало октября в стране были убиты 47 журналистов и 94 правозащитника.

В феврале неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на гостей праздника в штате Халиско в Мексике, в результате чего семь человек погибли.