В Мексике неизвестные застрелили восемь человек на вечеринке

В мексиканском штате Гуанахуато неизвестные застрелили восемь участников вечеринки. Власти пообещали найти виновных. Об этом на своей странице в Twitter сообщила глава местного МВД Либия Гарсия 8 августа.

Гарсия осудила нападение и пообещала найти виновных. По ее словам, расследование ведется совместном с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата, отмечает телеканал «Звезда».

Семеро мужчин и одна женщина были убиты в ночь на воскресенье, 8 августа. Все они были участниками вечеринки, которая проходила в районе Санта-Мария, пишет RT.

В ночь на субботу, 7 августа, в муниципалитете Ирапуато были убиты четыре человека в ходе нападения на магазин спиртных напитков. Еще три женщины получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу, пишет REGNUM.

6 августа неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Токио, после чего скрылся с места преступления. В результате инцидента пострадали два человека. Позднее в тот же день нападавший был задержан.