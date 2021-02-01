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В Мексике семь человек погибли при нападении на празднике

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Неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на гостей праздника в штате Халиско в Мексике, в результате чего семь человек погибли. Об этом сообщила региональная прокуратура на официальном сайте в воскресенье, 31 января.

Уточняется, что в результате случившегося шестеро мужчин и одна женщина получили смертельные ранений. На данный момент мотивы преступников не известны. Расследование обстоятельств и причин трагедии продолжается.

Также в пресс-службе прокуратуры отметили, что изначально злоумышленники ограбили жертв, они забрали их вещи и ушли, но позднее вернулись и убили отдыхавших на празднике людей.

В июле 2020 года сообщалось, что в мексиканском штате Гуанахуато в городе Ирапуато в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр погибли 24 человека, семеро получили ранения.

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