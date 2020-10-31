Каникулы в лету: кто виноват в пропаже россиянки в Мексике

В посольстве России в Мексике нет какой-либо информации о возможном местонахождении гражданки РФ Елены Толстобровой, пропавшей в штате Халиско еще 3 октября. Как сообщили «Известиям» в диппредставительстве, до сих пор сведений о ней в консульский отдел не поступало . Один из сотрудников местной Комиссии по поиску людей подтвердил «Известиям», что они работают над этим делом, но раскрывать детали отказался. В штабе по поиску Елены «Известиям» заявили, что матери пропавшей девушки приходили сообщения с мексиканского номера с требованием о выкупе , но, скорее всего, это были телефонные мошенники. Подозрения у близких вызывает тот факт, что бывший муж девушки, с которым они виделись в Мексике, сообщил о пропаже лишь 10 дней спустя. Правозащитники допускают, что речь может идти о преследовании по половому признаку, ведь это популярная практика в Мексике.

Ни слуху ни духу

Жительница Екатеринбурга Елена Толстоброва прибыла в Мексику 5 сентября вместе с сыном, который должен был получить местный паспорт. Во время путешествия она также виделась с отцом своего ребенка , который постоянно проживает на территории латиноамериканского государства. Как рассказали «Известиям» в штабе по поиску Елены, она перестала выходить на связь с родственниками и друзьями 2 октября . Ее последний пост в социальной сети Instagram был размещен вечером того же дня.

— Позже телефон Елены пропал из сети. Близкие девушки пытались выйти на связь с ее бывшим мужем, но он долгое время никак не комментировал происходящее. 6 октября он всё-таки ответил, но давал путаные показания , — сообщил «Известиям» представитель штаба по поиску россиянки.

По словам активистов, Вадим Рожков-Манин (бывший муж Елены) сначала заявил, что паспорт сына не готов, поэтому им понадобится еще две недели. В последующие дни он сообщал, что Елена с ребенком улетели в Россию. 12 октября Вадим позвонил мужу одной из подруг бывшей жены и сказал, что Елена украла деньги, оставила сына и ушла . Тогда же мужчина подал заявление в местную прокуратуру. Официальной датой исчезновения он назвал 3 октября.

Каникулы в лету Елена Толстоброва Фото: vk.com/id5773364

В посольстве РФ в Мексике «Известиям» подтвердили, что с 12 октября по заявлению Вадима Рожкова-Манина поиском пропавшей занимается прокуратура штата Халиско .

— До настоящего времени какой-либо информации о возможном местонахождении пропавшей российской гражданки нам не поступало, — заявил «Известиям» заведующий Консульским отделом дипмиссии Андрей Трояновский.

Со своей стороны посольство подключило к решению вопроса организации соотечественников, а также почетного консула РФ в штате Халиско Хуана Сантоса Санчеса Наварро , который проводит соответствующую работу с региональным отделением миграционной службы и территориальным представительством МВД Мексики.

Прокуратура штата Халиско не смогла предоставить официальный ответ на запрос «Известий». Однако сотрудник местного отделения Комиссии по поиску людей в личной переписке подтвердил, что дело запущено.

Фото: Посольство Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах/mexico.mid.ru Посольство России в Мексике

— Поисковая комиссия Халиско работает над делом о пропаже гражданки РФ, однако мы не можем предоставить никакой информации из-за деликатности его характера, — сообщил «Известиям» один из сотрудников, который предпочел не раскрывать свое имя.

Как рассказали «Известиям» в штабе по поиску Елены, расследование было активизировано только после того, как новость о пропаже распространилась в СМИ и социальных сетях. Однако именно с тех пор родилось немало теорий и предположений о случившемся.

Весточка от картеля

В социальных сетях появилась информация, что матери Елены стали приходить странные сообщения с мексиканского номера. Например: «Если вы не заплатите выкуп дочери, мы продолжим ее мучить» или «Мы не собираемся ее убивать, да здравствует картель Гольфо!».

В штабе по поиску Елены, сотрудники которого находятся в постоянном контакте с родственниками, «Известиям» подтвердили, что мать девушки получала подобные угрозы.

Каникулы в лету Фото: ТАСС/EPA/Francisco Guasco

— Они требовали деньги за Лену, пользуясь Google-переводчиком. Однако почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что это были телефонные мошенники, которых в Мексике очень много, — заявили «Известиям» активисты , отметив, что официальные версии исчезновения до сих пор не были обнародованы.

Учитывая, что в непредсказуемой Мексике распространены феминициды (убийства на почве ненависти к женщинам) и похищения людей наркокартелями, «Известия» обратились к правозащитникам . Геофизик и создатель национальной карты феминицидов Мария Сальджеро подчеркнула, что Халиско — один из самых опасных регионов в стране.

— К сожалению, практика похищений очень распространена в Мексике, и штат, в котором пропала россиянка, лидирует по их количеству. В прошлом году в Халиско, по данным правительства, были убиты 193 женщин ы, — подчеркнула эксперт в беседе с «Известиями».

Каникулы в лету Участницы протеста несут красную сетку, символизирующую кровь сотен пропавших или убитых на почве феминицида женщин, Гвадалахара, штат Халиско, Мексика Фото: Getty Images/Leonardo Alvarez Hernandez

Согласно отчету Национальной комиссии по поиску людей, число пропавших без вести женщин в Мексике с 1 декабря 2018 по 31 декабря 2019 года превысило 3 тыс., из них 1277 не найдены. При этом 1152 случая были зарегистрированы ведомством именно в штате Халиско, что превратило его в лидера по исчезновению лиц женского пола. Даже следующий в рейтинге штат Пуэбла отстает почти в два раза — там за этот промежуток исчезли 633 женщины.

— В Мексике зачастую пропадают женщины, в том числе и туристки из Северной Европы и других стран, хотя чаще всего жертвами становятся мигрантки и представительницы самых незащищенных слоев населения , — подчеркнула в беседе с «Известиями» правозащитница и директор проекта Las Américas при Центре международной политики Мексики Лаура Карлсен.

В штабе по поиску девушки «Известиям» рассказали, что роль бывшего мужа в этом процессе волнует родственников больше всего, ведь он почти 10 дней не заявлял в полицию. Как отметила в беседе с «Известиями» Мария Сальджеро, в этом случае речь может идти, действительно, о личных счетах мужчины, который насытился духом мексиканской безнаказанности.

Каникулы в лету Поисковые работы в Сальватерре, в ходе которых было обнаружено 59 захоронений людей, числившихся пропавшими без вести Фото: Comisión Nacional de Búsqueda/gob.mx/cnb

Поиски Елены продолжаются, к ним подключается всё больше ведомств. Мать пропавшей, как сообщили «Известиям» в посольстве, подала заявление об объявлении дочери в международный розыск в соответствии с инструкцией по организации информационного обеспечения и сотрудничества по линии Интерпола.

Тем временем 28 октября в муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато полиция обнаружила захоронение с телами 59 человек, которые ранее числились «пропавшими без вести». В феврале 2020-го в том же штате Халиско в розыск была объявлена 15-летняя россиянка, однако вскоре ее удалось найти. По данным посольства, она «ушла из дома сама». В 2010 году мексиканская полиция обнаружила массовое захоронение останков 18 туристов недалеко от города-курорта Акапулько (штат Мичоакан).