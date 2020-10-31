Каникулы в лету: кто виноват в пропаже россиянки в Мексике
В посольстве России в Мексике нет какой-либо информации о возможном местонахождении гражданки РФ Елены Толстобровой, пропавшей в штате Халиско еще 3 октября. Как сообщили «Известиям» в диппредставительстве, до сих пор сведений о ней в консульский отдел не поступало. Один из сотрудников местной Комиссии по поиску людей подтвердил «Известиям», что они работают над этим делом, но раскрывать детали отказался. В штабе по поиску Елены «Известиям» заявили, что матери пропавшей девушки приходили сообщения с мексиканского номера с требованием о выкупе, но, скорее всего, это были телефонные мошенники. Подозрения у близких вызывает тот факт, что бывший муж девушки, с которым они виделись в Мексике, сообщил о пропаже лишь 10 дней спустя. Правозащитники допускают, что речь может идти о преследовании по половому признаку, ведь это популярная практика в Мексике.
Ни слуху ни духу
Жительница Екатеринбурга Елена Толстоброва прибыла в Мексику 5 сентября вместе с сыном, который должен был получить местный паспорт. Во время путешествия она также виделась с отцом своего ребенка, который постоянно проживает на территории латиноамериканского государства. Как рассказали «Известиям» в штабе по поиску Елены, она перестала выходить на связь с родственниками и друзьями 2 октября. Ее последний пост в социальной сети Instagram был размещен вечером того же дня.
— Позже телефон Елены пропал из сети. Близкие девушки пытались выйти на связь с ее бывшим мужем, но он долгое время никак не комментировал происходящее. 6 октября он всё-таки ответил, но давал путаные показания, — сообщил «Известиям» представитель штаба по поиску россиянки.
По словам активистов, Вадим Рожков-Манин (бывший муж Елены) сначала заявил, что паспорт сына не готов, поэтому им понадобится еще две недели. В последующие дни он сообщал, что Елена с ребенком улетели в Россию. 12 октября Вадим позвонил мужу одной из подруг бывшей жены и сказал, что Елена украла деньги, оставила сына и ушла. Тогда же мужчина подал заявление в местную прокуратуру. Официальной датой исчезновения он назвал 3 октября.
Елена Толстоброва
В посольстве РФ в Мексике «Известиям» подтвердили, что с 12 октября по заявлению Вадима Рожкова-Манина поиском пропавшей занимается прокуратура штата Халиско.
— До настоящего времени какой-либо информации о возможном местонахождении пропавшей российской гражданки нам не поступало, — заявил «Известиям» заведующий Консульским отделом дипмиссии Андрей Трояновский.
Со своей стороны посольство подключило к решению вопроса организации соотечественников, а также почетного консула РФ в штате Халиско Хуана Сантоса Санчеса Наварро, который проводит соответствующую работу с региональным отделением миграционной службы и территориальным представительством МВД Мексики.
Прокуратура штата Халиско не смогла предоставить официальный ответ на запрос «Известий». Однако сотрудник местного отделения Комиссии по поиску людей в личной переписке подтвердил, что дело запущено.
— Поисковая комиссия Халиско работает над делом о пропаже гражданки РФ, однако мы не можем предоставить никакой информации из-за деликатности его характера, — сообщил «Известиям» один из сотрудников, который предпочел не раскрывать свое имя.
Как рассказали «Известиям» в штабе по поиску Елены, расследование было активизировано только после того, как новость о пропаже распространилась в СМИ и социальных сетях. Однако именно с тех пор родилось немало теорий и предположений о случившемся.
Весточка от картеля
В социальных сетях появилась информация, что матери Елены стали приходить странные сообщения с мексиканского номера. Например: «Если вы не заплатите выкуп дочери, мы продолжим ее мучить» или «Мы не собираемся ее убивать, да здравствует картель Гольфо!».
В штабе по поиску Елены, сотрудники которого находятся в постоянном контакте с родственниками, «Известиям» подтвердили, что мать девушки получала подобные угрозы.
— Они требовали деньги за Лену, пользуясь Google-переводчиком. Однако почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что это были телефонные мошенники, которых в Мексике очень много, — заявили «Известиям» активисты, отметив, что официальные версии исчезновения до сих пор не были обнародованы.
Учитывая, что в непредсказуемой Мексике распространены феминициды (убийства на почве ненависти к женщинам) и похищения людей наркокартелями, «Известия» обратились к правозащитникам. Геофизик и создатель национальной карты феминицидов Мария Сальджеро подчеркнула, что Халиско — один из самых опасных регионов в стране.
— К сожалению, практика похищений очень распространена в Мексике, и штат, в котором пропала россиянка, лидирует по их количеству. В прошлом году в Халиско, по данным правительства, были убиты 193 женщины, — подчеркнула эксперт в беседе с «Известиями».
Участницы протеста несут красную сетку, символизирующую кровь сотен пропавших или убитых на почве феминицида женщин, Гвадалахара, штат Халиско, Мексика
Согласно отчету Национальной комиссии по поиску людей, число пропавших без вести женщин в Мексике с 1 декабря 2018 по 31 декабря 2019 года превысило 3 тыс., из них 1277 не найдены. При этом 1152 случая были зарегистрированы ведомством именно в штате Халиско, что превратило его в лидера по исчезновению лиц женского пола. Даже следующий в рейтинге штат Пуэбла отстает почти в два раза — там за этот промежуток исчезли 633 женщины.
— В Мексике зачастую пропадают женщины, в том числе и туристки из Северной Европы и других стран, хотя чаще всего жертвами становятся мигрантки и представительницы самых незащищенных слоев населения, — подчеркнула в беседе с «Известиями» правозащитница и директор проекта Las Américas при Центре международной политики Мексики Лаура Карлсен.
В штабе по поиску девушки «Известиям» рассказали, что роль бывшего мужа в этом процессе волнует родственников больше всего, ведь он почти 10 дней не заявлял в полицию. Как отметила в беседе с «Известиями» Мария Сальджеро, в этом случае речь может идти, действительно, о личных счетах мужчины, который насытился духом мексиканской безнаказанности.
Поисковые работы в Сальватерре, в ходе которых было обнаружено 59 захоронений людей, числившихся пропавшими без вести
Поиски Елены продолжаются, к ним подключается всё больше ведомств. Мать пропавшей, как сообщили «Известиям» в посольстве, подала заявление об объявлении дочери в международный розыск в соответствии с инструкцией по организации информационного обеспечения и сотрудничества по линии Интерпола.
Тем временем 28 октября в муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато полиция обнаружила захоронение с телами 59 человек, которые ранее числились «пропавшими без вести». В феврале 2020-го в том же штате Халиско в розыск была объявлена 15-летняя россиянка, однако вскоре ее удалось найти. По данным посольства, она «ушла из дома сама». В 2010 году мексиканская полиция обнаружила массовое захоронение останков 18 туристов недалеко от города-курорта Акапулько (штат Мичоакан).