На севере Мексики обнаружено тело пропавшего журналиста

Тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса обнаружено в мексиканском муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США. Об этом сообщила прокурор штата Сонора Клаудия Индира Контрерас в ходе пресс-конференции.

«Обнаруженное тело человека совпадает задокументированными татуировками с пропавшим журналистом», — заявила прокурор.

Архон вел собственную страницу в социальных сетях «A que le temes» (с исп. — «Чего ты боишься»), где писал о криминале и работе местных органов власти. Семья 62-летнего журналиста заявила о его пропаже 9 августа, на следующий день после того, как его видели в последний раз. Тело в понедельник обнаружили сотрудники полиции муниципалитета Сан-Луис-Рио-Колорадо.

По данным организации Articulo 19, которая отслеживает преступления в отношении журналистов, только в 2022 году в Мексике были убиты 13 журналистов, девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.

Ранее, 8 августа, в Мексике задержали подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса. Преступление произошло 3 августа в Сан-Луис-де-ла-Пас. В семейном баре Эрнесто Мендеса были застрелены четыре человека, еще один пострадал. Выживший мужчина с ранением в шею находится в критическом состоянии в больнице.

6 мая, в городе Кульякан на северо-западе Мексики неизвестными лицами был убит журналист Луис Энрике Рамирес Рамос. Мексиканское правительство осудило произошедшее, отметив, что будут усилены меры безопасности для журналистов.

В марте в мексиканском штате Мичоакан был застрелен директор местной газеты «Монитор Мичоакан» Армандо Линарес Лопес. По данным СМИ, Линарес неоднократно жаловался на угрозы в его адрес после опубликованного им журналистского расследования.

В ноябре 2021 года от огнестрельного ранения скончался фотокорреспондент Альфредо Кардосо в больнице на западе Мексики.