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В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста

В Мексике задержали предполагаемого убийцу руководителя издания Tu Voz
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Фото: El Capitalino
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В Мексике задержан подозреваемый в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса и еще трех человек. Об этом сообщает 7 августа El Capitalino со ссылкой на генерального прокурора штата Гуанахуато.

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«Генеральный прокурор штата Гуанахуато (FGE) обнаружил и арестовал Роберто по прозвищу Эль Боррачито, который, предположительно, несет ответственность за смерть журналиста Эрнесто Мендеса и еще трех человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление произошло 3 августа в Сан-Луис-де-ла-Пас. В семейном баре Эрнесто Мендеса были застрелены четыре человека, еще один пострадал.

Уточняется, что выживший мужчина с ранением в шею сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

Дело задержанного 22-летнего Эль Боррачито в ближайшие часы будет передано судье.

Ранее, 6 мая, в городе Кульякан на северо-западе Мексики неизвестными лицами был убит журналист Луис Энрике Рамирес Рамос. Мексиканское правительство осудило произошедшее, отметив, что будут усилены меры безопасности для журналистов.

В марте в мексиканском штате Мичоакан был застрелен директор местной газеты «Монитор Мичоакан» Армандо Линарес Лопес. По данным СМИ, Линарес неоднократно жаловался на угрозы в его адрес после опубликованного им журналистского расследования.

До этого, в ноябре прошлого года, от огнестрельного ранения скончался фотокорреспондент Альфредо Кардосо в больнице на западе Мексики.

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