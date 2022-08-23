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Туроператоры приготовили туры на Карибы и в Азию через Турцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские туроператоры готовят авиамаршруты на курорты Карибского моря и Юго-Восточной Азии через турецкую Анталью, поездки в Доминикану уже есть в продаже, сообщили «Известиям» во вторник, 23 августа, в Альянсе турагентств России (АТА).

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«Сейчас обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда — на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона», — рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил, что сейчас добраться до стран Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии почти невозможно. Полеты в Таиланд анонсировали авиакомпании «Аэрофлот» и Etihad, но вылеты предусмотрены только из Москвы. В то время как жители регионов ждут рейсов из своих городов, подчеркнул эксперт. Они могут стартовать в октябре.

«Важно, что это будут пакетные предложения. То есть если условный рейс Самара–Анталья задержится, то туристу бесплатно предоставят гостиницу в Анталье и затем посадят на рейс до Пунта-Каны. Это намного надежнее, чем лететь самостоятельно», — считает эксперт.

Исключается и еще один риск — арест самолетов, так как рейсы с россиянами из Антальи на Карибы и в Азию будут осуществлять турецкие перевозчики, продолжил вице-президент АТА.

Туры в Доминикану с перелетом через Анталью уже начал продавать как минимум один крупный туроператор — Anex Tour. Стоимость стартует от 368 тыс. рублей за двоих на 14 ночей, рассказали «Известиям» в его пресс-службе. Сюда входят одна ночь в Анталье, 11 ночей в Доминикане и две ночи в полете. Проживание во всех случаях — в пятизвездочных отелях «всё включено».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Следуй за теплом: туроператоры полетят на Карибы и в Азию через Турцию»

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