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В Саудовской Аравии заявили о «шизофреническом» состоянии рынка нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мировой рынок нефти находится в «шизофреническом» состоянии из-за большой волатильности и низкой ликвидности. Такое заявление 22 августа сделал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд в беседе с агентством Bloomberg.

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«Бумажный и физический рынки [нефти] становятся всё более разобщенными. В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении», — сообщил саудовский министр.

Он отметил, что текущая ситуация на рынке нефти вредит эффективности рынка и бесперебойности поставок, из-за чего возрастают глобальные риски.

Комментируя причины возникших на рынке проблем, принц Абдул-Азиз бин Салман подчеркнул, что они были вызваны нестабильностью спроса, возвращением больших объемов поставок, а также «двусмысленностью и неопределенностью» из-за ценовых ограничений, эмбарго и санкций.

Тогда же саудовский министр заявил, что неофициальный формат Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), включающий в себя Россию и ряд других поставщиков нефти (ОПЕК+), готовится к разработке нового соглашения, направленного на повышение эффективности организации.

17 августа генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс рассказал о том, что зимой 2022–2023 года могут проявиться признаки энергетического кризиса, и отметил, что ОПЕК не причастна к росту цен на энергоносители. Причиной подорожания нефти и газа следует считать дефицит инвестиций в нефтегазовой отрасли, добавил аль-Гайс.

15 августа аналитик Павел Самиев заявил, что Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Европейским странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

14 августа агентство Bloomberg рассказало об усугублении энергетического кризиса в Европе климатическим. Засуха и обмеление рек, произошедшие в Европе в августе, усугубили уже существующий энергетический кризис, уточнили в статье.

3 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису в нефтегазовой отрасли. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен», и подчеркнул, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы.

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