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В ОПЕК+ анонсировали работу над новым соглашением

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Franz Perc
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Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) в скором времени приступит к разработке нового соглашения, которое сделает его более эффективным. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

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«Скоро мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем раньше», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

17 августа генсек ОПЕК+ Хайсам аль-Гайс отметил, что организация не причастна к росту цен на нефть и газ. По его словам, виной тому стал дефицит инвестиций в нефтегазовую отрасль.

3 августа страны — члены ОПЕК+ договорились в сентябре увеличить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тогда же страны альянса заявили, что в настоящее время свободные производственные мощности по добыче нефти ограничены из-за хронического недофинансирования нефтяного сектора в мире.

4 мая в организации заявили, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы, в мире нет.

До этого, 11 апреля, в ОПЕК указали, что на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.

Соглашение ОПЕК+ было заключено в конце 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители и заработало с 2017 года. С мая 2020 года соглашение работает в обновленном виде и будет действовать до конца 2022 года.

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