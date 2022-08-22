В ОПЕК+ анонсировали работу над новым соглашением

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) в скором времени приступит к разработке нового соглашения, которое сделает его более эффективным. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Скоро мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем раньше», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

17 августа генсек ОПЕК+ Хайсам аль-Гайс отметил, что организация не причастна к росту цен на нефть и газ. По его словам, виной тому стал дефицит инвестиций в нефтегазовую отрасль.

3 августа страны — члены ОПЕК+ договорились в сентябре увеличить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тогда же страны альянса заявили, что в настоящее время свободные производственные мощности по добыче нефти ограничены из-за хронического недофинансирования нефтяного сектора в мире.

4 мая в организации заявили, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы, в мире нет.

До этого, 11 апреля, в ОПЕК указали, что на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.

Соглашение ОПЕК+ было заключено в конце 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители и заработало с 2017 года. С мая 2020 года соглашение работает в обновленном виде и будет действовать до конца 2022 года.