Посольство РФ призвало Лондон «прекратить подрывать основы полицентричного мира»

Российское посольство Лондоне призвало власти Соединенного Королевства прекратить расшатывать основы полицентричного миропорядка и уважительно относиться к другим странам после антироссийского заявления МИД Британии об участии РФ в саммите G20 в понедельник, 22 августа.

«Мы озадачены, услышав учения о «моральных правах» от страны, чьи колониальные преступления, совершенные почти во всех уголках бывшей «империи, над которой никогда не заходило солнце», до сих пор являются предметом обширных исследований и дискуссий по всему миру. Если мы начинаем говорить о морали, возникает законный вопрос: по какому праву Великобритания заседает в G20 рядом с некоторыми странами, которые в прошлом сами пострадали от грабительских, агрессивных и кровопролитных войн, развязанных Лондоном, обмана и грабежа своего народа, а также массового вывоза их национальных ценностей и культурных достопримечательностей», — говорится в размещенном в Telegram посольства посте.

Российские дипломаты отметили, что подобные заявления выглядят лицемерными после того, как Великобритания вместе с союзниками по НАТО дискредитировала себя активным участием в незаконных и агрессивных военных кампаниях в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, в других странах Ближнего Востока и Африки. В посольстве добавили, что мотивы, толкающие так называемый «коллективный Запад», упорствовать в тщетных попытках восстановить прежнюю монополию в международных делах, известны и понятны. Этим они движимы, когда сводят счеты с независимыми государствами, проводящими суверенную политику, основанную на национальных интересах.

«Мы призываем Лондон прекратить подрывать основы успешно созданного и укрепляющегося полицентричного мирового порядка, одной из составных частей которого является G20, и продемонстрировать ответственный и уважительный подход к другим странам и народам», — резюмировали в посольстве РФ.

20 августа Reuters со ссылкой на представителя МИД Великобритании указало на перемену мнения ведомства по участию РФ в саммите G20. Собеседник агентства высказался, что у России якобы «нет морального права» присутствовать на мероприятии, пока продолжается спецоперация по защите Донбасса.

При этом ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявляла о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20. 19 августа бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который сейчас, как и Трасс, является кандидатом в премьер-министры, призвал не допускать президента России на саммит стран «Большой двадцатки».

В тот же день сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении Владимира Путина принять участие в саммите G20.