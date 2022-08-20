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Reuters указал на перемену мнения МИД Британии по участию РФ в саммите G20

Reuters: Трасс изменила позицию по встрече с Путиным на саммите G20 в Индонезии
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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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У России «нет морального права» присутствовать на саммите G20, пока продолжается спецоперация по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Великобритании.

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«У России нет морального права присутствовать на [саммите] G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», — говорится в сообщении.

При этом ранее в этот день министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20.

Представители политика сообщили, что Трасс не отказывается от сказанных ею в июле слов, когда она заявила, что хочет «вызвать Путина на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия».

Также в пятницу бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который сейчас является кандидатом в премьер-министры страны, призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит стран «большой двадцатки» (G20).

Представитель политика заявил, что партнеры и союзники Британии из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Накануне сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.

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