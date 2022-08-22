В Рязанской области пожарные попали в огненную ловушку

Пожарные попали в огненную ловушку во время тушения лесного пожара в Рязанской области. В распоряжении «Известий» есть видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как водитель автомобиля пытается преодолеть участок дороги, который охватило огнем.

Ранее в этот же день врио главы региона Павел Малков объявил, что на территории Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

По его словам, обстановка в регионе остается напряженной. Пройденная огнем площадь составляет около 8–9 тыс. га. На тушении пожаров задействованы силы МЧС, Рослесхоза, области и муниципалитетов. Малков также отметил действия правительства Москвы в борьбе со стихией.

Также в понедельник стало известно, что из Москвы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.

По данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тыс. га.

Тогда же сообщалось, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. По данным очевидцев, такие ситуации сложились в районах Зюзино и Коньково, а также на западе города, в Раменках.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.