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Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 га
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В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Фото: ТАСС/HunterAMG
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На территории Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом 22 августа объявил врио главы региона Павел Малков.

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«Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», — сообщил он в Telegram.

По его словам, обстановка в регионе остается напряженной. Пройденная огнем площадь составляет около 8–9 тыс. га. На тушении пожаров задействованы силы МЧС, Рослесхоза, области и муниципалитетов. Малков также отметил действия правительства Москвы в борьбе со стихией.

«По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до 9 тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам. Главная задача – скоординировать все ресурсы с учетом произошедшего усиления. Грамотно задействовать каждую единицу техники на тушении огня», — заявил Малков.

Ранее в этот день сообщалось, что из Москвы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.

По данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тыс. га.

Также в понедельник сообщалось, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. По данным очевидцев, такие ситуации сложились в районах Зюзино и Коньково, а также на западе города, в Раменках.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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